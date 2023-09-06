البنى التحتية بالنيل الابيض تفرغ من صيانة ردميات محلية الجبلين

أكملت إدارة البني التحتية والمرافق العامة بولاية النيل الأبيض من صيانة واعادة ترميم الردميات بمنطقتي الجزيره مصران ام القري، بمتابعة الاستاذ حسين محمد الراجل المدير التنفيذي لمحلية الجبلين وبالشراكة مع وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية بالولاية واشراف المهندس حامد ابراهيم عبدالنور مدير الإدارة الهندسية بوحدة الجبلين الإدارية.

وقال المهندس ادم موسي الشكابة مدير المرافق العامة بمحلية الجبلين أن أهمية هذه الردميات تتلخص في ربطها لاكثر من ٤٠ قرية بالجزيرة مصران بالطريق الرئيسي، وتعتبر هذه القري مناطق ذات إنتاجية عالية للخضر والفاكهة والأسماك وربطها بمناطق التسويق بالإضافة لأهمية ردمية ام القري التي تربط القري شرق الجبلين بالطريق القومي وهي مناطق الزراعة الالية المطرية وتنتج محاصيل السمسم والذرة والدخن.

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