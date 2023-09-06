ديوان الزكاة بشرق سنار يفتتح عددا من المشاريع الخدمية





امتدح المدير التنفيذي لمحلية شرق سنار الأستاذ الرشيد احمد البدوي الدور الفاعل لديوان الزكاة متمثلاًَ في النفرة الكبرى ومشاريع المسجد، والسقيا المباركة، والكسب المبارك.

وقال إن المشاريع ساهمت في خدمة المجتمع، مثمناََ مبادرات مدير الديوان السابق الطيب بشير .

وفي إطار تنفيذ المشروعات التي خطط لها ديوان الزكاة بمحلية شرق سنار تم افتتاح مسجد وحدة شرق سنار جوار مركز تحصيل وحدة شرق سنار الإدارية، وذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية شرق سنار ، ومدير الديوان بشرق سنار الأستاذ الطيب بشير حماد و رجل البر محمد سعيد طلحة والعاملين بالديوان ، ولجان الزكاة القاعدية ، وبمشاركة من خلوة الشيخ عبدالباقي خميري وطلابه ، وخلوة الصايم ديمة وطلاب الشيخ صديق .