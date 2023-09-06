غرفة طوارئ الخريف بمحلية أبوحمد توجه بتفعيل لجنة الرقابة علي الأسواق





وجه اجتماع غرفة طوارئ بمحلية أبوحمد بتفعيل لجنة الرقابة على الأسواق ومتابعة السلع الاستهلاكية والتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وكان ذلك برئاسة الاستاذ طه ابو الحسن ممثل المدير التنفيذي لمحلية أبوحمد خلال الاجتماع الدوري لغرفة طوارئ الخريف بالمحلية برئاسة المحلية بابوحمد اليوم بحضور جميع أعضاء الغرفة.

وأوضح ممثل المدير التنفيذي أن فصل الخريف هذا العام جاء هادئا ولكن يجب معالجة كافة الآثار الناجمة عنه، مشيراً إلى تنفيذ كل قرارات الاجتماع السابق عدا زيارة منطقة ابوسليم التي تأثرت بالرياح التي شهدتها المحلية مؤخراً.

من جانبه قدم المهندس مرتضى محمد عمر مدير التنمية العمرانية بالمحلية تقرير ضافي حول الجهود التي تمت بمناطق الهشاشة والاودية بجزيرة مقرات.