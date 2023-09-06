القضارف تدعم مبادرة نظارة الجعليين لدعم القوات المسلحة





أكدت ولاية القضارف وقوفها ودعمها لمبادرة نظارة عموم قبائل الجعليين المتصلة بتأييد القوات المسلحة وادانة انتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع وفد النظارة برئاسة الناظر محمد ابراهيم مع قيادات الإدارة الأهلية ولجنة الاستنفار والهيئة الشعبية لمناصرة القوات المسلحة بالولاية بحضور ممثل الوالى الاستاذ يعقوب محمد العبيد وذلك بمبانى أمانة حكومة الولاية اليوم.

وتم في اللقاء طرح أهداف المبادرة المتمثلة فى تأييد ودعم القوات المسلحة وتوحيد أهل السودان حول رايتها وادانة الاعمال الاجرامية التى قامت بها القوات المتمردة بالعاصمة القومية والمدن الاخرى، بجانب المساهمة الفاعلة في كيفية الوصول لسلام دائم ومستدام تحت راية قوات الشعب المسلحة، علاوة على تقديم رؤية متكاملة للمرحلة القادمة لاستدامة الأمن والإعمار والتنمية .