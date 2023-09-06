الهلال الأحمر السوداني يدربب 250 نازحا على الإسعافات الأولية بالجزيرة





امتدح الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى مخاطبته صباح اليوم بقصر الثقافة بمدني كرنفال تخريج دارسي كورس الإسعافات الأولية الذي نظمه الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية الجزيرة لعدد 250 دارسا من النازحين بمعسكرات الإيواء بمدني، امتدح الدور الكبير الذي ظل يطلع به الهلال الأحمر السوداني في توفير سبل الراحة للنازحين جراء الحرب الدائرة في الخرطوم.

وأشار والي ولاية الجزيرة لجهود حكومته تجاه إمتصاص الصدمة الأولى للحرب بجملة من الإجراءات الإدارية التي أسهمت في إستقرار الوافدين، وأكد أن مثل هذه المبادرات ستسهم في ترقية بيئة مراكز الإيواء وتخفف الضغوط على المرافق الصحية.

من جانبه أشاد الأستاذ طارق عبد الرحمن مدير عام وزارة الشباب والرياضة رئيس اللجنة الفنية للإيواء بدور جمعية الهلال الأحمر في تقديم الخدمات داخل معسكرات الإيواء داعياً لتعميم تجربة تدريب وتأهيل النازحين على أساسيات العمل الصحي للتدخل في أي ظروف طارئة في كافة المعسكرات.