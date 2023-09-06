وزارة التجارة والتموين الإتحادية تباشر مهامها من الولاية الشمالية.





باشرت وزير التجارة والتموين الإتحادية الأستاذة ٱمال صالح سعد مهام عمل مكتب الوزارة رسمياً من رئاسة محلية مروي.

وأوضحت وزيرة التجارة والتموين في تصريحات (لسونا) أن مباشرة عمل مكتب الوزارة بالشمالية يأتي في إطار إنفاذ موجهات مجلس الوزراء الإتحادي بهذا الخصوص.

ودعت الوزيرة المصدرين والموردين والمتعاملين مع تجارة الحدود والمعابر للمتابعة والتنسيق مع الوزارة لتسهيل الإجراءات وحل الإشكالات العالقة مؤكدة” حرص وإهتمام الوزارة بتذليل العقبات التي تواجه توفير وانسياب السلع والبضائع للولايات.

وأثنت وزير التجارة والتموين على مجهودات والي الشمالية والمدير التنفيذي للمحلية في تسهيل إجراءات عمل مكتب الوزارة.