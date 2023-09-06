البرهان يصدر مراسيم دستورية بحل قوات الدعم السريع وإلغاء قانون الدعم السريع وتعديلاته





أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم مرسوماً دستورياً قضى بحل قوات الدعم السريع.

ووجه الفريق أول ركن البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

ويأتي القرار إستناداً على تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والإنتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد. فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة ٢٠١٧م.

وأصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم مرسوماً دستورياً قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة ٢٠١٧م وتعديلاته لسنة ٢٠١٩م.

ووجه الفريق أول ركن البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع المرسوم موضع التنفيذ.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي