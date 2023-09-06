بوريطة: المغرب يأمل استقرار الأوضاع في السودان وليبيا





قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إننا نستهدف الخروج بنتائج ملموسة لدفع العمل العربي المشترك.

وأكد وزير الخارجية المغربي، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن مصير الأمة العربية رهين بتضافر جهود دولها.

وطالب وزير الخارجية المغربي بتحديد العوائق التي تحول دون التقدم العربي المشترك. وأكد أن المغرب يأمل استقرار الأوضاع في السودان وليبيا.

وانطلق منذ قليل اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية .

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بنوداً تتعلق بالقضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتشمل 9 بنود رئيسية يتصدرها بند العمل العربي المشترك والذي يشمل تقرير الأمين العام للجامعة عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (159 ـ 160) إضافة إلى التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وكذلك والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن وكذلك التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية والتعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى والعلاقات العربية الأوروبية والعربية الروسية.

بوابة الأهرام