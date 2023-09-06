خارجية السودان: نتوقع من واشنطن ضغطاً إضافياً على المتمردين





بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، عبد الرحيم حمدان دقلو، علقت وزارة الخارجية السودانية على الأمر.

فقد قال الناطق باسم الخارجية السودانية أبو بكر الصديق في تصريحات لـ”العربية/الحدث” الأربعاء إن العقوبات الأميركية خطوة في الطريق الصحيح.

وأضاف أنه “من الطبيعي أن يصدر هذا القرار في ضوء الانتهاكات الفظيعة التي يرتكبها المتمردون”. كما أردف: “نقدر الخطوة من الإدارة الأميركية ونتوقع منها مزيداً من الضغط على الميليشيا المتمردة”.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت أوضحت في بيان بوقت سابق الأربعاء أنها فرضت عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، لقيادته الدعم السريع، وهي “كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح ضد المدنيين والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي”.

العربية نت