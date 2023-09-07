



اخر تحديثات السفر من السودان

🟢 يوم الثلاثاء كان اول رحلة لي مصر للطيران بين القاهرة وبورتسودان وايام الرحلات حيكون الجمعة والثلاثاء.

🟢 تاركو للطيران وبدر رحلاتهم للقاهرة مباشرة حتكون بداية من 10 سبتمبر واي شركة حيكون عندها رحلتين في الاسبوع ( تاركو احد واربعاء – بدر احد وخميس ) .

⛔️ اشتراطات السفر الي مصر لا يتم قبول الجوازات المضافة والمجددة يدويا والسفر عبر التاشيرة الممغنطة المستخرجة من قنصلية بورتسودان فقط بدون الحوجة الي موافقة امنية وان تكون صلاحية الفيزا شهر وليست الست اشهر المتعددة .

🟢 في تخفيض بسيط جدا في اسعار الجوازات الجديدة في بعض الولايات لا يتجاوز ال20 الف وبعض الولايات السعر كما تم الاعلان عنه اول مرة .

🟢 اقامة الكوارث سارية للذين هم خارج الامارات حاليا .

🟢 نظام العمرة الالكترونية رجع للعمل بعد توقف اكثر من ستة ايام ولكن مع تأخير في اصدار التأشيرات.

🟢 يوغندا التي تسمح باكمال اجراءات السعودية بالنسبة للاقامة والزيارة العائلية بدون اشتراط اقامة في البلد .

Ahmed Opama