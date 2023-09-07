رئيس مجلس سيادة السودان يتوجه إلى قطر





توجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان صباح الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة ، فى زيارة رسمية.

وسيجري رئيس المجلس، خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع فى السودان

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي ، الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة ، وعدد من السادة الوزراء

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.