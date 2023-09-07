قطر الخيرية تشرع في توفير (32400) غسلة جديدة لمرضى الفشل الكلوي





شرعت قطر الخيرية في توفير كل مواد ومستهلكات الغسيل الدموي ل(32400) غسلة جديدة لمرضى الفشل الكلوي وذلك ضمن جهودها الإنسانية لدعم الفئات الأشد احتياجاً بالسودان.

وكشف المهندس عمر عبد العزيز، مدير مكتب السودان المكلف، عن ترتيبات عاجلة يعكفون عليها في قطر الخيرية لتوفير عدد (32400) غسلة جديدة لمرضى الفشل الكلوي، كما استقبلت وزارة الصحة الاتحادية خلال الفترة الماضية (20,000) غسلة مقدمة من قطر الخيرية تمضي الترتيبات لاستكمالها وسد الفجوة التي عانى منها المرضى كثيراً.

وتأتي تدخلات قطر الخيرية المتزايدة على أكثر من صعيد للتخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي والسرطان حيث استقبلت قطر الخيرية أول شحنة من أدوية مرضى السرطان منذ بدء الحرب.