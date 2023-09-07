مدير شرطة نهر النيل يبحث مع أمين الزكاة سبل تكامل الأدوار

بحث اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل خلال لقائه بمكتبه برئاسة شرطة الولاية بالدامر اليوم بالدكتور يحيى قمراوي أمين ديوان الزكاة بنهر النيل بحث سبل تكامل أدوار كافة المؤسسات لتلافي آثار الحرب السالبة إجتماعيا وإقتصاديا.

وثمن سيادته الدور المهم لديوان الزكاة في كفاية المحتاجين والأثر الإيجابي للزكاة على الأمن والإستقرار من خلال قضاء حوائج الناس وتقليل حدة الفقر وتحقيق أهداف ركن الزكاة.

من جهته أشاد دكتور قمراوي بمجهودات وتضحيات رجال الشرطة في سبيل بسط الأمن والإستقرار مشيرا في حديثه إلى التعاون الكبير والمستمر مع قوات الشرطة في تأمين عمل ديوان الزكاة.