وزراء الخارجية العرب يجددون تضامنهم مع السودان





جدد وزراء الخارجية العرب تضامنهم مع السودان حكومة وشعبا في ظل الحرب التي تخوضها القوات المسلحة السودانية ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة.

جاء ذلك في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته العادية رقم ١٦٠ بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث ترأس وفد السودان في الإجتماع السفير محمد عبدالله التوم القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى مصر المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بمشاركة السفير عمر عيسى مدير ادارة جامعة الدول العربية بوزارة الخارجية وممثلي المندوبية الدائمة للسودان بجامعة الدول العربية.

واكد وزراء الخارجية العرب تأكيدهم على الحفاظ على سيادة ووحدة السودان ومنع التدخل في شؤونه واعتبار مايحدث شأنا داخليا والحيلولة دون أي تدخل خارجي، والترحيب بمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن دعم القطاع الزراعي في السودان.

واعتمد الاجتماع القرارات المرفوعة للسادة وزراء الخارجية من مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين والتي شملت العمل العربي المشترك والقضية الفلسطينية والشؤون العربية والأمن القومي والشؤون السياسية الدولية والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية.