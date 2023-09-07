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شاهد بالصور.. مبارك أردول يحضر لحظة التفجير ويمارس عمله في الشركة السودانية للموارد المعدنية

2023/09/07
ardol 87
حقول التعدين - البحر الأحمر

قام المهندس مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية بتفقد بعض حقول الإنتاج في ولاية البحر الأحمر، يرافقه عدد من الموظفين.
وتعتبر هذه أول زيارة عمل رسمية يقوم بها أردول بعد عودته لمدينة بورتسودان قادماً من مصر، وقد حضر مشاهد من عمليات تفجير الجبال التي تقوم بها شركات التعدين.
وقال أردول على صفحته الرسمية بحسب رصد محرر “النيلين”: أكملنا صباح اليوم – بصحبة زملائنا في ادارة الانتاج والمكتب التنفيذي والشركة المنتجة – زيارة حقلية لاحدى شركات التعدين بولاية البحر الاحمر للوقوف على اخر التحضيرات لاختتام مرحلة التطوير وتدشين مرحلة الانتاج.
التقينا بالموظفين الحقليين والعمال والمجتمع المحلي، سوف لن نتوقف في قطاع التعدين من القيام بواجبنا في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الموارد للبلاد رغم كل التحديات، وسوف نعمل مع كل الشركاء في القطاع الاقتصادي من اجل استعادة النظم والسياسات التي ساهمت في الاستقرار الاقتصادي في الفترة الماضية.
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رصد وتحرير – “النيلين”

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