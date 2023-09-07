البرهان يصل إلى قطر – شاهد الفيديو





وصل رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، فى زيارة رسمية.

وسيجري رئيس المجلس، خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع فى السودان

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي ، الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة ، وعدد من السادة الوزراء

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

رصد وتحرير – “النيلين”