كرتكيلا يشهد افتتاح عدد من الأقسام بمستشفى كسلا





شهد وزير الحكم الاتحادي المهندس محمد كرتكيلا صالح و والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله وأمين عام الحكومة عادل عثمان علبوب و عدد من القيادات التنفيذية بمستشفى كسلا التعليمي٬ وضمن برنامج زيارة الوزير الي كسلا٬ افتتاح المرحلة الأولى من مشروع اعادة تاهيل عدد من الاقسام بالمستشفى والتي تمت بدعم من المعونة الامريكية اضافة إلى بعض التدخلات من وزارة المالية والجهد الشعبي.

و افتتح الوزير محطة مستشفي كسلا لانتاج الاوكسجين بدعم من منظمة بلان سودان العالمية و التي تنتج في اليوم (72) اسطوانة ويمكن ان تغطي حاجة بالمستشفى و عدد من المستشفيات بمحليات الولاية اضافة إلى المستشفيات الخاصة. وشمل الافتتاح ايضا قسم العناية المكثفة و بنك الدم واستراحة مركز تركاي لعلاج الاورام.

وعبر كرتكيلا عن بالغ سعادته بما تم من عمل داخل المستشفي اضافة الى الجهد الواضح وإشراك المنظمات الخيرية و الجهد الشعبي مما انتج عملا مميزا وقال ان مثل هذا العمل وكما الجيش يقاتل المتمردين فان الجيش الابيض يناضل من اجل واجبه بصورة كبيرة.

و قال الوالي “بفضل تضافر الجهود مزقنا شراء فاتورة الاوكسجين بافتتاح المحطة التي يمكن لها ان تدعم حوجة ولايات الجوار في ظل توفر معينات التشغيل والكوادر المدربة على تشغيلها”.

واضاف ان ماتم في المستشفي يعتبر نقلة كبيرة معربا عن تقديره للمنظمة الامريكية ودعمها للقطاع الصحي داعيا إلى الاستمرارية علي نهجها في دعم القطاع وان تحذو المنظمات الأخرى ذات النهج.

واشار الوالي الي الاهمية و إمكانية الاستفادة من الاطباء الاختصاصيين الذين وصلوا إلى الولاية في تقديم الخدمة و وجه في هذا الصدد المدراء التنفيذيين بتهيئة الظروف المواتية التي تمكن من تعميم التجربة على المحليات للاستفادة من الاختصاصين والذين بدأوا في العمل بالمستشفيات الريفية بمحلية شمال الدلتا.

و كشف الوالي عن تخصيص (4) اسعافات للولاية داعيا للاستفادة منها بالصورة المثلى فضلا عن المحافظة على ماتم من انجاز داخل المستشفي.

من جانبه اوضح وزير الصحة الكلف الدكتور علي آدم ان المستشفي و منذ فترة طويلة لم تشهد طفرة مثيلة مشيرا إلى ان افتتاح محطة الاوكسجين سيؤدي الي قفل باب تحدي كبير وازالة الهواجس.