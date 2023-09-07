شاهد بالفيديو.. سلمى سيد: “أوعديني” كان آخر ما نامت عليه الخرطوم فى ذاك المساء الرمضانى الآمن





بكل الأسى والحزن .. يبكي الإعلاميون حال السودان اليوم بعد اندلاع الحرب اللعينة نتيجة لتمرد قوات الدعم السريع، ويعيش الجميع على أمل عودة الحياة غلى طبيعتها في أقرب وقت.

الإعلامية سلمى سيد كانت تزين ليالي رمضان بطلتها البهية، كتبت على جدار صفحتها الرسمية بحسب رصد محرر “النيلين”: كل هذا الترف الجمالي والبذخ المعرفي .. كان آخر ما نامت عليه الخرطوم فى ذاك المساء الرمضاني الآمن ، لتصبح على الدمار والوحشة والحزن المقيم.. .. ستعودي يا خرطوم .. “أوعديني”.

وأوعديني هي قصة عثمان حسين الجميلة .. فنان السودان الراحل والمؤثر على وجدان الشعب السوداني بأعماله الخالدة، كلمات الشاعر الزين عباس عمارة، ومشاركة الأداء من كورال كلية الموسيقى والدراما..

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رصد وتحرير – “النيلين”