شاهد بالصور.. الشيخة موزا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور لها





خطفت الشيخة موزا بنت ناصر المسند الأنظار أثناء زيارتها لمالطا، للقاء رئيس جمهورية مالطا وزوجته في القصر الرئاسي وكعادتها تألقت بإطلالة مميزة ومختلفة بفستان أنيق باللون الأزرق والأبيض بتصميم كلاسيك يجمع بين الستايل الشرقي والعصري بلمسة شبابية فاخرة.

من جانبه نشر الرئيس جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إكس” صورة تجمعه بالشيخة موزا معلقاً: لقد كان من دواعي سروري أن ألتقي بصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر والدة أمير قطر الحالي، في قصر سانت أنطون، أتارد”.

اختارت الشيخة موزا فستان باللون الأزرق الفرنسي من مجموعة دار أوليانا سيرجينكو Ulyana Sergeenko ربيع هوت كوتور 2015 تميز بتصميم كلاسيك مع تفاصيل منقوشة بنمط الماس وأكمام منفوخة من الشيفون الأبيض.

جاء تصميم الفستان الأصلي بشق أمامي بطول الساق تم تعديله ليتناسب مع أسلوب الشيخة موزا المتواضع والمحتشم وأكملت إطلالتها بغطاء الرأس التربون باللون الأبيض واختارت حذاء بكعب وحقيبة يد صغيرة من دار Iris Noble باللون الأزرق السماوي وزينت مظهرها بعقد فاخر من الماس وساعة يد مرصعة من ماركة الساعات ريتشارد ميل Richard Mille.

مجلة ليالينا