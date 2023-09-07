شاهد بالصور ماذا قال الشيخ تميم بعد لقاء البرهان في قطر





استقبل الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر نهار الخميس الفريق أول ركن “عبدالفتاح البرهان” القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في قصر لوسيل بالدوحة، والتي يزورها كثالث محطة خارجية.

وقال الشيخ تميم بعد لقاء البرهان على حسابه في تطبيق “أكس” بحسب رصد محرر “النيلين”:

سعيد باستقبال أخي عبد الفتاح البرهان، وبمباحثاتنا التي أجريناها لتعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتطوير التعاون الثنائي بيننا في مجالات متنوعة، وقد جددت خلالها حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره.

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رصد وتحرير – “النيلين”