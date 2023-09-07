إثيوبيا: ملء سد النهضة يتم وفق المخطط.. ونسعى لتفاهم مع مصر والسودان





أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية: “لم نلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل أزمة سد النهضة”

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، الخميس، إن الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له.

وأضاف مفتي: “نسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة”، موضحاً أن نقل المفاوضات إلى الإعلام غير مفيد.

وأكد: “لم نلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل أزمة سد النهضة”.

فيما أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، عن رفضه ما وصفه بـ”تعنت” أديس أبابا، في ظل خطوات أحادية الجانب، وملء السد من الجانب الإثيوبي.

وأكد شكري خلال كلمته أمام اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، على ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع.

العربية نت