شاهد تفاصيل جديدة.. شاهد عيان يؤكد: حميدتي فقد عينه وتم بتر رجله اليمنى ومصاب إصابة بالغة في الرئتين ولو ربنا كتب له عمر جديد سيبقى “مشلول” ولن يستطيع تحريك طرف غير لسانه





بعث سوداني عبر إحدى القروبات المتواجد فيها رسالة هامة تحمل تفاصيل جديدة عن إصابة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد الرجل الذي وصف نفسه بأنه شاهد عيان وناقل للتفاصيل من مصادر هامة وموثوقة أنه غير متأكد من وفاة قائد الدعم السريع لكنه واثق ومتأكد من إصابته.

وقال الرجل في رسالته الصوتية أن حميدتي تعرض لإصابات بالغة أثناء خروجه من مقر هيئة العمليات بجنوب شرق مطار الخرطوم في الأيام الأولى من الاشتباكات.

وأكد بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن مصادر خاصة وموثوقة ممثلة في مدير مستشفى الساحة التي نقل إليها حميدتي بعد إصابته وعدد من أصدقائه ذكروا له أن قائد الدعم السريع أصيب إصابات بالغة.

وتمثلت إصابات قائد الدعم السريع حسبما ذكر الرجل في فقده لعينه بسبب “رايش” إضافة لإصابة بالغة في السلسلة الفقرية مما أثر على الرئتين وهو ما أجبر الأطباء على إبقائه في التنفس الصناعي.

كما كشف صاحب الرسالة عن بتر الرجل اليمنى لحميدتي وأكد أنه أصبح “مشلول” شلل تام, وأضاف أن قائد الدعم السريع حتى لو بقي على قيد الحياة وكتب الله له عمر جديد لن يستطيع تحريك طرف من جسمه غير لسانه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين