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شاهد بالفيديو.. نجم الكرة السعودية وصاحب أشهر هدف في كأس العالم سعيد العويران يرقص ويغني ويتفاعل داخل سيارته على أنغام أغاني “الهجيج” السودانية

2023/09/07
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العربية والسودانية مقطع فيديو نال حظه من الشهرة بعد أن تم نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع وفقاً لما أورد ناشروه نجم كرة القدم السعودية ولاعب نادي الشباب السابق وصاحب أشهر هدف في كأس العالم سعيد العويران وهو في لحظة طرب.

واستعان العويران أثناء قيادته سيارته في الشارع العام بالأغاني السوداني للترويح عن نفسه, حيث قام بتشغيل أغنية “طيارة” للفنان السوداني الشاب سامي عز الدين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر اللاعب السعودي الشهير وهو يغني ويرقص على أنغام الأغنية المصنفة في السودان من ضمن أغاني “الهجيج” الخفيفة والراقصة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

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