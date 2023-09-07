شاهد بالصورة والفيديو.. وسط أجواء رومانسية وأحضان.. سوداني يتزوج من مصرية وساخرون: (دا الزول الوحيد الاستفاد من الحرب وتاني بدخل مصر في أي وقت بدون تأشيرة)





تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حقق شهرة واسعة بعد نشره وتداوله من قبل النشطاء والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد احتفل زوجين بمناسبة زواجهما في أجواء رومانسية بعد أن تبادلا الأحضان فرحاً بإكتمال الزواج.

وأكد ناشرو المقطع أن العريس سوداني الجنسية وعروسته مصرية الجنسية وتمت مراسم الزواج بمصر, وعلى الرغم من تأكيدات النشطاء إلى أن بعض المعلقين ذكروا أن العروس مصرية بالفعل ولكن العريس قد يكون أسواني من أهالي مدينة أسوان المصرية.

وفي ظل نقاش وجدل المعلقين حول جنسية العريس ظهر معلقون ساخرون إنصرفوا لجانب آخر, حيث كتب أحدهم: (دا الزول الوحيد الاستفاد من الحرب وتاني بدخل مصر في أي وقت بدون تأشيرة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين