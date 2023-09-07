بعد زيارة رسمية لقطر .. رئيس مجلس السيادة يعود للبلاد





عاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم إلى البلاد، بعد زيارة رسمية لدولة قطر إستغرقت يوما واحدا.

وقد أجرى رئيس مجلس السيادة، خلال الزيارة، مباحثات مشتركة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعلقت بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك، بجانب تطورات الأوضاع فى السودان في ظل الظروف التي يعيشها بسبب تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة.

وكان في إستقباله بمطار بورتسودان الدولي ، الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة ، وعدد من السادة الوزراء.

وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريح صحفي إن الزيارة تناولت مسار العلاقات السودانية القطرية وسبل دعمها وتطويرها مبينا أن القيادة القطرية أكدت إستعدادها للوقوف بجانب السودان ومساعدة الأجهزة المختصة فيما يتعلق بالعمل الإنساني والإستثماري وذلك من أجل إستدامة الإستقرار في السودان. فضلا عن تكثيف الجهود لفترة مابعد الحرب خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار والبناء.