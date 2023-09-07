شاهد بالفيديو.. البرهان من قطر: قريباً سيتم القضاء على التمرد وينعم الشعب بالسلام والاستقرار





قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن زيارته لدولة قطر جاءت لتقديم الشكر لما تقوم به من دعم مستمر للشعب السوداني.

وأوضح البرهان في تصريحات صحفية أنه أطلع القيادة القطرية حول تطورات الأوضاع في السودان على خلفية تمرد قوات الدعم السريع على الدولة .

وأضاف ” قريبا سيتم القضاء على هذا التمرد وينعم الشعب السوداني بالسلام والإستقرار” وأبان أن الجهود مستمرة من أجل إيقاف معاناة السودانيين وعودة الأمور إلى طبيعتها مضيفا أن المرحلة الحالية هي لإيقاف الحرب ومن ثم يمكن الحديث حول الأمور الأخرى .