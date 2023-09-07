رئيس لجنة الإستنفار بالجزيرة: معسكرات الكرامة جسدت تلاحم الشعب مع الجيش





أكد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة رئيس اللجنة العليا للإستنفار لدى تفقده صباح اليوم المستنفرين بمعسكر حنتوب شرق مدني بمشاركة لفيف من قيادات حكومة الولاية والتنفيذيين وأعضاء اللجنة الشعبية لمساندة ونصرة القوات المسلحة، أكد أن معسكرات الكرامة التي إنتظمت كل محليات الولاية جسدت التلاحم الشعبي مع القوات المسلحة في الحرب المفروضة لدحر مليشيا الدعم السريع المتمردة، مؤكداً أن الحرب في خواتيمها وكسر شوكة التمرد وطردهم من الخرطوم.

وعبر عن فخره وإعزازه بالجهود التي بذلتها لجان الإستنفار في تهيئة بيئة المعسكرات التي تجاوزت 185 معسكراً لإستيعاب المستنفرين على مستوى مدن وقرى وفرقان وأحياء الولاية.

من جانبه أكد العميد الركن بشير حجر ممثل قائد الفرقة الأولى مشاة أن شعار (لا للحرب) تجسيد للجبن للخيانة والعمالة وقال إن القوات المسلحة ستمضي في طريق الحرب لدحر كل المتمردين وتطهير أرض الوطن منهم .

وعبر عن إشادته بإستجابة المستنفرين لنداء القائد العام للقوات المسلحة وتلبية نداء الوطن.