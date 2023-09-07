وزارة الصحة بكسلا تتسلم 4 اسعافات من الصحة الاتحادية





وقف والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله على الاسعافات (4) المقدمة من وزارة الصحة الاتحادية ضمن المشروع القومي للاسعافات.

وأشاد الوالي بدعم الوزارة الاتحادية والجهد المبذول من الوزارة الولائية مبيناً أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإنفتاح والإنجازات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي بالولاية خاصة المستشفي التعليم لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وقال إن الاسعافات والمجهزة بكافة التجهيزات ستكون خير معين للولاية ومساعدة المرضي المحولين وجعل وصولهم سهلا للعيادات خارج الولاية وداخلها امرا سهلا.

وطالب الوالي وزارة الصحة بالولاية للاستمرارية في تقديم العطاء وجعل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية أمراً مميزاً.

وأوضح وزير الصحة المكلف بالولاية الدكتور علي آدم أن الاسعافات الجديدة التي تم استلامها تعد إضافة حقيقية للولاية وتساهم في خفض الوفيات التي تنتج عن تأخير الحالات في الوصول إلى وجهتها، مضيفا أن المشروع قومي وله أهداف متعددة مشيداً بالوزارة الاتحادية ودعمها ووقفتها مع الولاية.

من جانبه قال مدير إدارة الاسعاف المركزي بالولاية آدم محمد أحمد كلمبوي إن المشروع أتى في وقت مناسب وسبقته زيارة من الوزارة الاتحادية وسيعمل على تخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف أن الاسعافات المستلمة ستتواجد في المستشفيات للطوارئ لتقديم خدمة مستمرة اضافة إلى للاسعافات القديمة.