وزير الصحة الاتحادي يتفقد ويدعم مستشفى سنار

وكان في استقباله أمين عام حكومة ولاية سنار ممثل الوالي عبدالعظيم أبو ضراع و وزير التربية والتوجيه، وزير البنى التحتية والعمرانية، المدير التنفيذي لمحلية سنار وإدارة المستشفى.

ولدى وقوفه على الموقف بجراحة الأطفال تبرع بمبلغ خمسة مليون جنيه، كما اطلع على الأوضاع بمستشفى غسيل وجراحة الكلى.

وأكدت المدير الطبي لمستشفى سنار الدكتورة نهى الرفيدة (في تصريح لسونا) أن الوزير الاتحادي وجه بتحويل العدد الزايد من المرضى للغسيل في مستشفى السوكي بتنسيق مع الولاية، كما وعد باستجلاب عدد عشرة ماكينات غسيل كلى وصيانة الماكينات المتعطلة وتوفير مواد الغسيل، كما بشر بافتتاح مستشفى الحوادث في القريب العاجل على ضوء وعود الصندوق القومي للتأمين الصحي بصيانة الصرف الصحي. ووصفت الدكتورة نهى الرفيدة الزيارة بالناجحة ومن شأنها معالجة الكثير من الضغط على المستشفى.

سونا