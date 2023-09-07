وزير الداخلية المكلف يتراس اجتماع مشرفي القطاعات ويوجه باستئناف العمل بمكتب جوازات النهود بولاية غرب كردفان

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الاجتماع استمع الي تقارير مفصلة عن سير العمل بالقطاعات والدور الذي تقوم به قوات الشرطة في تقديم خدمات شرطية متطورة وميسرة للمواطنين في شتي المجالات خاصة اعمال الجوازات والسجل المدني والمرور ، ووجه مدير عام قوات الشرطة بضرورة الاسراع في استئناف العمل بمكاتب الجوازات والسجل المدني بمدينة النهود بولاية غرب كردفان حتي يتثني لمواطني الولاية استخراج اوراقهم الثبوتية داخل الولاية.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان