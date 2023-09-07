كرتكيلا يطمئن على الأوضاع الأمنية بحلفا الجديدة





عقد وزير الحكم الاتحادي المهندس محمد كرتكيلا صالح وفي اطار زيارته الي محلية حلفا الجديدة ، اجتماعا مع لجنة امن المحلية بحضور امين عام حكومة ولاية كسلا ممثل الوالي ووزيري الانتاج والموارد الاقتصادية والبنية التحتية والتنمية العمرانية اطمان من خلاله على هددوء الاحوال واستقرارها بكافة ارجاء المحلية .

واستمع الوزير إلى تقرير حول العمل في ايواء الوافدين إلى المحلية وتوفير بعض المعينات بالاضافة إلى عمل اللجنة العليا للطوارئ بالمحلية واللجان العاملة في توفير السلع الاستهلاكية والمواد البترولية فضلا عن قيام القوة المشتركة بتأمين سهل البطانة بضفتي نهر عطبرة حتى مناطق الالتماس مع ولاية نهر النيل وتأمين ظهر القوات المسلحة في ولاية الخرطوم.

كما عقد كرتكيلا اجتماعا مع الادارات التنفيذية بالمحلية استمع من خلاله إلى تقارير حول الاداء المالي وقضايا التعليم داعيا في هذا الصدد للاهتمام بالمرحلة المتوسطة ومدها بكافة المعينات اللازمة باعتبارها من التحديات التي تواجه الولاية ومواصلة العمل بها على ان تقوم حكومة الولاية بالتعاون مع المحلية بتوفير كافة مايلزم المدارس من توفير الاجلاس والكتاب وفصل ادارة المرحلة.

واستمع الوزير ايضا الى تقرير من الشئون الهندسية حول العمل الذي تم في الفترة السابقة بتوجيه من مجلس وزراء حكومة الولاية بقيام حملات للاصحاح البيئي وفتح المصارف والاهتمام بالتخطيط .

ووجه كرتكيلا الولاية بان تقوم مع وزارة الطرق والجسور بصيانة الطريق القومي من مدخل محلية القربة.