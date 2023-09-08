🔴 توضيح من مصادر حول إستئناف سفارة السعودية الإجراءات في السودان





نفت مصادر مُقربة من السفارة السعودية بمدينة بورتسودان ماتم تداوله مؤخراً على وسائط التواصل الإجتماعي حول إستئناف السفارة لإجراءات لاصحاب الإقامات الجديدة.

ولفتت المصادر التي استفسرتها مجلة “طيران بلدنا” عن صحة ماتم تداوله إلى أنها تواصلت مع السفارة وأكدت انها لم تصدر قرار باستئناف العمل وأن ماتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وكانت السفارة السعودية التي علقت الأعمال القنصلية منذ الخامس عشر من أبريل قد أصدرت من قبل بيان أكدت خلاله أنها لم تستأنف العمل ونوهت إلى أنها حال عودة عمل الإجراءات ستوضح ذلك عبر موقعها الرسمي.

ويجأر عدد كبير من السودانيين بالشكوى من توقف العمل في السفارة السعودية خاصة الذين حصلوا على اقامات وعقود عمل ولم يتمكنوا من إكمال إجراءاتها بالسفارة السعودية التي انتقلت الى بورتسودان بعد الحرب.

بورتسودان:طيران بلدنا