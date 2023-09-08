الخطوط الجوية السودانية “سودانير” تترقب قرار سُلطات الطيران المصرية





بعد أن أعلنت شركتي بدر وتاركو عن موعد تسييّر رحلاتهما بين بورتسودان والقاهرة، تترقب الخطوط الجوية السودانية “سودانير”قرار سُلطات الطيران المصري حول الطلب الذي تقدمت به الأسبوع الماضي.

واحتوي طلب سودانير على رغبتها الحصول على تصريح من السلطات المصرية لتسيير رحلات بين بورتسودان والقاهرة.

وكانت شركة مصر للطيران قد استأنفت رحلاتها بين البلدين هذا الأسبوع.

بورتسودان:طيران بلدنا