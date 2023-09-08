شاهد بالفيديو.. الفنان النوبي عبدالواحد البنا “عسل إنت سكر إنت .. على الكاميرا يا غالي إظهر طوالي”





عسل إنت سكر إنت .. هنا شامة هنا نقطة .. السمح ولدي .. السمح زولي .. هكذا بدأت الفنان النوبي عبدالواحد البنا وصلته المثيرة في استضافة جديدة على مساء “dmc”.

وعقب تداول مقطع الخريجة “شادن” التي رقصت على أنغام هذه الأغنية اهتمت القنوات الفضائية بالأغاني النوبية وظهرت العديد من الضيوف بما فيهم الخريجة شادن نفسها وبعض الفرق والفنانين.

ويمتد التداخل المجتمعي السوداني المصري في منطقة أسوان “النوبة”، حيث يردد الفنانون النوبيون الأغاني السودانية في المناسبات المختلفة ويزيدون عليها بكلمات جميلة وينشرون جو من البهجة خلال أدائها مثل “عسل إنت وسكر إنت”، حيث وجدت هذه الأغنية بحسب محرر “كوش نيوز” تفاعلاً وانتشاراً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي.

شاهد فيديو عسل إنت وسكر إنت من عبدالواحد البنا:

نقلاً عن – “كوش نيوز”