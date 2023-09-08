بطل المظلات أحمد الشاكر: حتصبحوا وتلقو المليشيا منهارة والجيش منتشر في كل أنحاء العاصمة





قال بطل المظلات السوداني “أحمد الشاكر” بأن مصيبة الحرب هذه مثلما حدثت فجأة ذات صباح ووجد الناس بأن الدنيا نيران، فإنه كذلك سيصبح المواطنون ذات صباح ويجدون بأن مليشيا الدعم السريع المتمردة منهارة وبأن الجيش منتشر في كل مكان في العاصمة الخرطوم.

ويتفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع “أحمد الشاكر” وينقلون رسائله الإيجابية ويتفاءلون بها، وذلك بحسب رصد محرر “النيلين”، وأحمد الشاكر كان قابل القائد العام للقوات المسلحة السودانية “البرهان” لدى خروجه من وسط الخرطوم، ونشر تحيته لمتابعي صفحته.

شاهد حديث أحمد الشاكر وتفاعل الجمهور معه:

رصد وتحرير – “النيلين”