طب وصحة
معمل إستاك ببورتسودان يشرع في تحليل العينات الوبائية المحولة من الولايات
شرع اليوم المعمل القومي للصحة العامة (استاك) ببورتسودان العمل في تشغيل تحليل وتزريع العينات الوبائية المحولة إليه من كافة ولايات السودان.
أوضح ذلك، في تصريحات صحفية لإعلام وزارة الصحة، المراقب الفني للمعمل القومي للصحة العامة ممثل المدير العام للمعمل د٠ عاطف الطيب.
وقال بأن المعمل إستقبل اليوم عدداً من العينات في إطار مهام المعمل القومي للصحة العامة المتمثلة في التصدي لحالات الطوارئ ومكافحة الأمراض الوبائية على مستوى كافة الولايات، وذلك بحضور د٠ صفاء عبد المجيد مدير معمل البحر الاحمر المركزي للصحة العامة والإدارات والأقسام المختلفة.
سونا
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