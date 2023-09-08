معمل إستاك ببورتسودان يشرع في تحليل العينات الوبائية المحولة من الولايات





شرع اليوم المعمل القومي للصحة العامة (استاك) ببورتسودان العمل في تشغيل تحليل وتزريع العينات الوبائية المحولة إليه من كافة ولايات السودان.

أوضح ذلك، في تصريحات صحفية لإعلام وزارة الصحة، المراقب الفني للمعمل القومي للصحة العامة ممثل المدير العام للمعمل د٠ عاطف الطيب.