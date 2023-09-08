والي الجزيرة يتفقد إرتكازات الجيش من مدني إلى رفاعة





تفقد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف وأعضاء لجنة أمن الولاية ومدير عام وزارة التخطيط العمراني الوزير المكلف اليوم، إرتكازات القوات المسلحة والشرطة والقوة المشتركة المرابطة على الطريق الرابط مدني-رفاعة بمحلية شرق الجزيرة بالشرق والغرب، حيث تم تقديم سلة غذائية للأفراد في الإرتكازات هدية من وزارة التخطيط العمراني .

من جانبه أعلن الأستاذ فضل المولي أبو سالف مدير عام وزارة التخطيط العمراني الوزير المكلف أن مبادرة وزارة التخطيط تستهدف دعم إرتكازات الجيش في جميع أنحاء الولاية بمواد غذائية وذلك ضمن جهود الوزارة لدعم القوات المسلحة .

فيما إمتدح والي الجزيرة الجهود الكبيرة التي ظلت تضطلع بها وزارة التخطيط في دعم ومؤازرة القوات المسلحة .

وكشف عن خطة لزيادة تأمين الولاية وقال إن لجنة أمن الولاية لديها عمل أمني كبير بالتنسيق مع قيادة القوات المسلحة في تنشيط ومحاربة التفلتات الأمنية داعياً المواطنين لعدم الإلتفات للشائعات التي ضمن الحرب الإعلامية للمتمردين.