وكيل وزارة الزراعة يشيد بتأسيس محاصيل العروة الصيفيه بالنيل الأبيض





أشاد الدكتور صلاح الدين شريف طمبل نائب وكيل وزارة الزراعة و الغابات الاتحادي بنسبة تنفيد الخطة المساحية التأشيرية لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية للموسم الزراعي الصيفي بولاية النيل الأبيض والتأسيس الجيد للمحاصيل الزراعية.

جاء ذلك في ختام زيارته لولاية النيل الأبيض التي استمرت لمدة يومين، اطلع خلالها على الموقف الزراعي للموسم الصيفي واستعدادات الولاية للموسم الشتوي القادم.

كما قام نائب وكيل وزارة الزراعة والغابات الاتحادي بعدد من الزيارات شملت إدارات الارشاد ونقل النقانه، إكثار البذور وغربال الوزاره بالإضافة إلى زيارة عدد من المشاريع المروية والطلمبات النيليه وقطاع الزراعة التقليدية المطرية ومجمع مشروع الملاحة الزراعي .

ولدى لقائه بمزراعي المشاريع المروية أكد اهتمام وزارته بتذليل العقبات التي تواجه هذا الموسم وتوفير المدخلات الزراعية للموسم الشتوى القادم، كما أشار لاهمية تضافر الجهود الإتحادية والولائية لتكملة مجمع الملاحة الزراعي.

من جانبه أبان المهندس الصادق محمد عثمان المدير العام الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض أن الخطة المساحية التأشيرية لوزارته قد تم تنفيذها بنسبة تجاوزت ال 90% وأن المحاصيل تم تأسيسها بمستوى جيد.