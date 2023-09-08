مساعدات إنسانية لولاية الخرطوم مقدمة من مركز الملك سلمان





دشنت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمات ممثله في اللجنة الفنية واللجنة المتخصصة للطوارئ الإنسانية قوافل المساعدات الإنسانية المتجه لولاية الخرطوم ضمن مشروع الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بجملة تبلغ 10،930 كرتونه اغاثة بحضور الدكتور جراهام عبد القادر ووزير الثقافة والاعلام المكلف رئيس اللجنة الفنية وممثل والي الخرطوم وممثل القوات المسلحة وعدد من القيادات بالدولة.

وقال الدكتور جراهام عبد القادر و وزير الثقافة والاعلام المكلف رئيس اللجنة الفنية ان القافلة مقدمه من مركز الملك سلمان وهي ضمن جهود دعم المحتاجين مشيدا بجهود مؤسسة اغتنام التي تشارك في هذا الجهد المقدر، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية ومؤسسة الملك سلمان في دعم المتضررين من الحرب بالسودان مشيرا إلى ان القافلة تضم 18 شاحنة كبيرة.

من جانبه قال جمال النيل َوكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة المتخصصة للطوارئ الإنسانية ان المشروع تتويج لمشروع الملك سلمان، وقال “ادخلنا الخرطوم للحوجة الخاصة لسكان الولاية” مشيرا إلى أن الولاية يقع عليها عبء كبير في كيفية توصيل الإغاثة للمحتاجين داخل ولاية الخرطوم.

فيما قال الأستاذ منتصر البشير سيد أحمد مدير مؤسسة الاغتتام للتنمية البشرية ان هذا الدعم هو الدفعه الأخيرة من جملة 60 الف سلة وصلت من مركز الملك سلمان.