سياسية
خالد فرح يقدم أوراق اعتماده سفيراً للسودان لدى البرتغال مقيماً بباريس
قدم السيد السفير د. خالد محمد فرح أمس الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023م أوراق إعتماده إلى فخامة السيد مارسيلو روبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى البرتغال مقيماً بباريس.
ونقل السيد السفير الى الرئيس البرتغالي تحيات وتمنيات نظيره سيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة رأس الدولة، معرباً عن تطلعه إلى تنسيق الجهود والإرادة المشتركة للدفع بعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين إلى آفاق أرحب في جميع المجالات.
من جانبه، طلب الرئيس دي سوزا من السيد السفير نقل تحياته وتقديره إلى السيد رئيس مجلس السيادة، معرباً عن قلقه حول الأوضاع السائدة حالياً في السودان.
سونا
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