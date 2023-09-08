شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية: إيمان الشريف في مدني كانت “قونة” ولمن وصلت الخرطوم أصبحت فنانة





كشفت مطربة سودانية صاعدة خلال لقاء تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي عن مفاجأة كبيرة بخصوص الفنانة الشهيرة إيمان الشريف.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت المطربة هديل مدني خلال اللقاء أن الفنانة إيمان الشريف في بداياتها الفنية بمدينة ود مدني كانت “قونة” وتغني مثل الأغنيات التي نغنيها نحن.

وأضافت قائلة أن إيمان الشريف بعد وصولها الخرطوم وتحقيقها للشهرة أصبحت فنانة وهو ما أسعى لتحقيقه أنا كمطربة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين