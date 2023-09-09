شاهد بالفيديو.. الفنان المثير للجدل سجاد بحري يحي حفل خاص في القاهرة ويتوعد ويهدد الحاضرين في حال تسريب ونشر المقطع على فيسبوك





نشرت صفحة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد تداوله من قبل المتابعين للصفحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنان السوداني المثير للجدل سجاد أحمد والشهير باسم سجاد بحري وهو يحي حفل خاص بالقاهرة.

الفنان سجاد فاجأ الحضور بمنع تسريب المقطع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر تطبيق “تيك توك” وتوعد الحاضرين قائلاً: (والله الفيديو القاهو في فيسبوك ولا تيك توك أدق بيكم لايف).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين