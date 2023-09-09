شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية تثير ضجة غير مسبوقة بتقديمها فاصل من الرقص الفاضح بمؤخرتها خلال حفل بمدينة بورتسودان وساخرون: (الحرب جاتنا بسبب كشح البضاعة الكبيرة دي)





أثار مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا السودانية ضجة اسفيرية غير مسبوقة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المثير للجدل فتيات سودانيات يقدمن فواصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بــ(الفاضح).

الحفل الذي شهدته مدينة بورتسودان شرقي السودان حسبما كتب ناشر المقطع قامت من خلاله فتاة حسناء رفقة زميلاتها باستعراض مفاتنها عبر الرقص بمؤخرتها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدتها محررة موقع النيلين أبدى غضبه الكبير من الفتيات والحاضرين الحفل.

وفي ظل الانتقادات الحادة من قبل الجمهور ظهر ساخرون بتعليقات ساخرة, وكتب أحدهم (الحرب جاتنا بسبب كشح البضاعة الكبيرة دي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين