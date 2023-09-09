شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تبكي بسبب التعامل الجميل الذي وجدته من الشعب المصري والمذيع يقبل يدها على الهواء ويمنحها هدية قيمة ويؤكد لها (السودانيين على رأسنا من فوق)





أجرى الإعلامي المصري علي فايز وعبر برنامجه المتابع (جبر الخواطر..طريق الخير) مقابلة مع سيدة سودانية مقيمة بمصر منذ إندلاع الحرب في السودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدث السيدة عن الظروف الصعبة التي يعيشها السودان بسبب الحرب الطاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت السيدة خلال حديثها أنها لجأت إلى دولة مصر التي وجدت فيها معاملة طيبة من الشعب المصري, وذرفت الدموع بسبب ما وجدته في مصر من حب واحترام.

المذيع علي فايز قام بتقبيل يد السيد السودانية مؤكداً لها (السودانيين على رأسنا من فوق) قبل أن يمنحها هدية قيمة نالت اعجابها.

وبعثت في ختام حديثها الذي تابعه محرر موقع النيلين برسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استسمحته من خلالها منح إقامة سنوية للسودانيين حتى نهاية الحرب في السودان.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين