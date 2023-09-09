جهاز المخابرات يقدم دعما عينيا لمستشفي الشرطة بنهر النيل

فى إطار التعاون المشترك بين القوات النظامية وقوفا مع جرحي معركة الكرامة سلم جهاز المخابرات العامة بولاية نهرالنيل أجهزة تكييف هدية منه لعنبر الحوادث بمستشفي الشرطة بولاية نهر النيل.

وعبر جهاز المخابرات العامة عن شكره وامتنانه لرئاسة الشرطة بولاية نهر النيل ووحداتها المختلفة وحضورها ميدانيا واشرافها على جرحي معركة الكرامة الجدير بالذكر ان الدعم المقدم ياتي في اطار تقديم خدمة طبية متطورة للجرحي والمصابين الذين قدموا ارواحهم رخيصة لتراب الوطن.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان