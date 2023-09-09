تسعيرة جديدة للوقود والغاز بالنيل الأبيض





أصدر الأستاذ عبدالباسط جعفر إبراهيم المدير العام للإدارة العامة للنقل العام والبترول بولاية النيل الأبيض قراراً قضى بتعديل التركيبة السعرية للوقود بمدن (كوستي، ربك، الدويم والقطينة).

وبموجب هذا التعديل ارتفع جالون البنزين إلى (٥،٠٣٩) جنيه، بينما ارتفع سعر جالون الجازولين إلى ( ٤،١٨١،٥) جنيه.

وأشار القرار إلى إضافة مبلغ ٢٠ جنيه لسعر البنزين والجازولين الحر للترحيل لمحليات (تندلتي، ريفي الدويم، أم رمته والجبلين)، ومبلغ ٣٠ جنيه على الجالون لمحلية السلام .

كما أصدر مدير إدارة النقل والبترول قراراً آخر بإعتماد التسعيرة الجديدة للغاز، حيث حدد القرار سعر التركيبة السعرية لإسطوانة الغاز زنة (١٢،٥) كيلو بمبلغ (٥،٤٠٠) جنيه، ويضاف مبلغ ٥٠ جنيه للترحيل لمحليتي (تندلتي والجبلين).

ووجه القرار جميع الوكلاء الإلتزام بالسعر المحدد وكل من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية.