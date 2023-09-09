بحضور عقار وأردول .. رشة إحكام السيطرة على مورد الذهب تؤكد أهمية تعظيم العائد





نظمت وزارة المعادن والشركة السودانيه للموارد المحدودة ورشة بعنوان (إحكام السيطرة على مورد الذهب) بمباني جهاز المخابرات العامة بمدينة بورتسودان برعاية وزير المعادن محمد بشير عبد الله ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن احمد ابراهيم مفضل وتشريف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السيد مالك عقار اير.

وقال مبارك اردول مدير الشركة السودانية للموارد المحدودة ان الجهود تنصب في تطوير الإنتاج وزيادة الصادر وذلك بالتعاون مع الشركاء مؤكدا اهمية تعظيم مورد الذهب من أجل مصلحة الدولة مؤكدا السعي للأفضل وان وجود قررارات تشاركية تجعلنا جميعا نتحمل المسؤلية خاصة وان مورد الذهب تعتمد عليه الدولة بصورة كبيرة.

وتحدث عدد من المسؤلين من وزراء وولاة ولايات حيث قال مدير جهاز المخابرات ان الجهاز يسخر كل الإمكانيات البشرية والمادية لمكافحة التهريب.

كما تحدث والي القضارف الذي أكد على أهمية التنسيق بين المركز والولايات.فيما اجمع كل من وزيرة الاستثمار ووزير الداخلية على أهمية تعظيم مورد الذهب.

كما قدم الدكتور مقدام خليل إبراهيم ورقة عن أحكام السيطرة على مورد الذهب وتعظيم العائد منه حيث تطرق الى الصعوبات في ظل الحرب الحالية وقدم مقترحات تنظيم أسواق التعدين وانشاء معمل مرجعي وزيادة قوة أمن اقتصاديات المعادن وأحكام التنسيق بين المركز والولايات ووقف إصدار تشريعات وقرارات ولاية تتعارض مع قانون تنمية الثروة المعدنية وتعليق نشاط التعدين وفتح منافذ لشراء الذهب وضبط مواقع الإنتاج والرقابة على الشركات التي تعمل في التعدين إضافة قوات تأمين وتزويدها بمركبات وأجهزة كشف المعادن وتأمين الحدود ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية، والعمل على فتح أسواق جديدة تفاديا للمخاطر التي تنجم من الاعتماد على سوق واحد وضبط التعامل بالمواد الكيميائية وعدم السماح بدخولها دون موافقة وزارة المعادن.