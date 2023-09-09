رئيس مجلس السيادة يتلقى تنويراً حول مجمل الأوضاع بالنيل الأزرق





تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بالدمازين، تنويراً من حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة حول مجمل الأوضاع بالنيل الأزرق لاسيما الأوضاع الأمنية .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده مع حكومة إقليم النيل الأزرق في مستهل زيارته للإقليم اليوم.

وإستمع البرهان إلى تنوير من الحاكم حول مجهودات حكومة الإقليم في إستتباب الأمن والإستقرار لمواطني النيل الأزرق.