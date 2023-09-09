رئيس مجلس السيادة يعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال

بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن خالص التعازي لجلالة الملك محمد السادس ولشعب المملكة المغربية الشقيق في ضحايا الزلزال، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً تضامن السودان مع المملكة المغربية في هذا الحادث الجلل.

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