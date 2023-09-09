سياسية

بالصور.. رئيس مجلس السيادة القائد العام يتفقد الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين

2023/09/09
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الجيش السوداني

قام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بزيارة تفقدية للفرقة الرابعة مشاة بولاية النيل الازرق اليوم السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣م حيث كان في إستقباله حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد منطقة النيل الأزرق وقائدا الفرقة الرابعة والسابعة عشر مشاة بجانب وزراء الحكومة وأعضاء لجنة الأمن بالإقليم .
تلقىٰ سيادته تنويراً من قائد المنطقة أعقبه لقاء مع ضباط وصف وجنود الفرقة الرابعة مشاة اشاد فيه بأدوار الفرقة و منطقة النيل الأزرق ككل في معركة الكرامة .
وأشاد سيادته بمسلك الاخوة الذين إنضموا لركب السلام مُجدداً الدعوة لمن يحمل السلاح من الحركة الشعبية بإيقاف الحرب والإنخراط في بناء الوطن .
وفي معرض حديثه جدد سيادته حرص الحكومة على سلام لا يضمن عودة الحال إلى ما قبل ١٥ أبريل مدللاً بقبول العديد من المبادرات بما فيها منبر جدة .
ووجه سيادته باستيعاب كل من انضم للقتال بجانب القوات المسلحة في معركة الكرامة من قدامى المحاربين والمستوعبين وفقا للترتيبات الامنية .
من جانب أخر دعا رئيس مجلس السيادة الإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد بالكف عن التدخل السالب في الشئون الداخلية بشكل غير مقبول .
وابان بأن من كان يتقوى بالدعم السريع فقد ذهب إلى غير رجعة ومن يتقوى بالإتحاد الأفريقي فرؤيتنا فيه واضحة بعدم التدخل غير المقبول .
وختم سيادته بضرورة الالتفاف لبناء الوطن الذى عانى من ويلات الحرب وآن الاوان لبنائه والإستفادة من خيراته .
وتجئ هذه الزيارة ضمن جولاته التفقدية للتشكيلات المختلفة للقوات.
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سونا

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