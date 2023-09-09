سياسية
بالصور.. رئيس مجلس السيادة القائد العام يتفقد الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين
قام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بزيارة تفقدية للفرقة الرابعة مشاة بولاية النيل الازرق اليوم السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣م حيث كان في إستقباله حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد منطقة النيل الأزرق وقائدا الفرقة الرابعة والسابعة عشر مشاة بجانب وزراء الحكومة وأعضاء لجنة الأمن بالإقليم .
تلقىٰ سيادته تنويراً من قائد المنطقة أعقبه لقاء مع ضباط وصف وجنود الفرقة الرابعة مشاة اشاد فيه بأدوار الفرقة و منطقة النيل الأزرق ككل في معركة الكرامة .
وأشاد سيادته بمسلك الاخوة الذين إنضموا لركب السلام مُجدداً الدعوة لمن يحمل السلاح من الحركة الشعبية بإيقاف الحرب والإنخراط في بناء الوطن .
وفي معرض حديثه جدد سيادته حرص الحكومة على سلام لا يضمن عودة الحال إلى ما قبل ١٥ أبريل مدللاً بقبول العديد من المبادرات بما فيها منبر جدة .
ووجه سيادته باستيعاب كل من انضم للقتال بجانب القوات المسلحة في معركة الكرامة من قدامى المحاربين والمستوعبين وفقا للترتيبات الامنية .
من جانب أخر دعا رئيس مجلس السيادة الإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد بالكف عن التدخل السالب في الشئون الداخلية بشكل غير مقبول .
وابان بأن من كان يتقوى بالدعم السريع فقد ذهب إلى غير رجعة ومن يتقوى بالإتحاد الأفريقي فرؤيتنا فيه واضحة بعدم التدخل غير المقبول .
وختم سيادته بضرورة الالتفاف لبناء الوطن الذى عانى من ويلات الحرب وآن الاوان لبنائه والإستفادة من خيراته .
وتجئ هذه الزيارة ضمن جولاته التفقدية للتشكيلات المختلفة للقوات.
سونا
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